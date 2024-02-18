Головина (Фонвизина) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Фонвизина) Елизавета Павловна

Место рождения

Звенигород, Звенигород, Московская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Фонвизин Павел Иванович

Мать: Фонвизина (Толстая) Мария Васильевна

Звенигород, Звенигород, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Евгений Александрович

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1817

Дочь: Головина Елизавета Евгеньевна

Отец ребёнка: Головин Евгений Александрович

Рождение ребёнка
10.02.1818

Сын: Головин Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Головин Евгений Александрович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1821

Дочь: Ханыкова (Головина) Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Головин Евгений Александрович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Головин Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Головин Евгений Александрович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
1850
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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