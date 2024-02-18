Головина (Фонвизина) Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1817
Дочь: Головина Елизавета Евгеньевна
Отец ребёнка: Головин Евгений Александрович
Рождение ребёнка
10.02.1818
Отец ребёнка: Головин Евгений Александрович
Рождение ребёнка
30.10.1821
Дочь: Ханыкова (Головина) Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Головин Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Головин Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Головин Евгений Александрович
Смерть
1850