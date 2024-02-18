Ханыкова (Головина) Екатерина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханыкова (Головина) Екатерина Евгеньевна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

30.10.1821

Дата смерти

01.11.1852

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1821

Отец: Головин Евгений Александрович

Мать: Головина (Фонвизина) Елизавета Павловна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханыков Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Ханыков Яков Владимирович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханыков Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Ханыков Яков Владимирович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
1846

Муж: Ханыков Яков Владимирович

Смерть
01.11.1852
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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