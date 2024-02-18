Ханыкова (Головина) Екатерина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1821
Дата смерти01.11.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1821
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ханыков Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Ханыков Яков Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ханыков Яков Владимирович
Бракосочетание
1846
Смерть
01.11.1852
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область