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Головин Евгений Александрович

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Место рождения

Смоленская губерния, Российская империя

Дата рождения

1872

Дата смерти

27.06.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1817

Дочь: Головина Елизавета Евгеньевна

Мать ребёнка: Головина (Фонвизина) Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
10.02.1818

Сын: Головин Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Головина (Фонвизина) Елизавета Павловна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1821

Дочь: Ханыкова (Головина) Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Головина (Фонвизина) Елизавета Павловна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Головин Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Головина (Фонвизина) Елизавета Павловна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
27.06.1858
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина (Фонвизина) Елизавета Павловна

Звенигород, Звенигород, Московская область

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