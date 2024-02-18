Головин Евгений Александрович
Место рожденияСмоленская губерния, Российская империя
Дата рождения1872
Дата смерти27.06.1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1817
Дочь: Головина Елизавета Евгеньевна
Мать ребёнка: Головина (Фонвизина) Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
10.02.1818
Мать ребёнка: Головина (Фонвизина) Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
30.10.1821
Дочь: Ханыкова (Головина) Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Головина (Фонвизина) Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Головин Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Головина (Фонвизина) Елизавета Павловна
Смерть
27.06.1858
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Звенигород, Звенигород, Московская область