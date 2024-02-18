Ханыков Яков Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.03.1818
Дата смерти25.01.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ханыков Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Ханыкова (Головина) Екатерина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ханыкова (Головина) Екатерина Евгеньевна
Бракосочетание
1846
Смерть
25.01.1862
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область