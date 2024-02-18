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Ханыков Яков Владимирович

Место рождения

Черепетская Коммуна, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.03.1818

Дата смерти

25.01.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Черепетская Коммуна, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханыков Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Ханыкова (Головина) Екатерина Евгеньевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханыков Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Ханыкова (Головина) Екатерина Евгеньевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
1846

Жена: Ханыкова (Головина) Екатерина Евгеньевна

Смерть
25.01.1862
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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