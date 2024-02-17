Толстая (Майкова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Майкова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1757

Дочь: Фонвизина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1762

Дочь: Евлашева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.04.1766

Дочь: Козлова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1771

Сын: Толстой Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Хованская Елена Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович

Бракосочетание
28.01.1812

Муж: Толстой Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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