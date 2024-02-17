Толстая (Майкова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1757
Дочь: Фонвизина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович
Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1762
Дочь: Евлашева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1766
Дочь: Козлова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1771
Сын: Толстой Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Хованская Елена Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович
Бракосочетание
28.01.1812
Смерть
Неизвестно