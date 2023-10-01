Левинская Нехама
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Левинский Янкель-Лейб Ааронович
Отец ребёнка: Левинский Аарон
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Левинская Фрида Аароновна
Отец ребёнка: Левинский Аарон
Российская Империя, Луганск
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Левинский Аарон
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бляхер Бася Аароновна
Отец ребёнка: Левинский Аарон
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Гитлиц Эстер Аароновна
Отец ребёнка: Левинский Аарон
Рождение ребёнка
1908
Сын: Левинский Борис Ааронович
Отец ребёнка: Левинский Аарон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юровская Хая (Яха) Аароновна
Отец ребёнка: Левинский Аарон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левинский Самуил/Шмуэль Ааронович
Отец ребёнка: Левинский Аарон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левинский Аарон
Смерть
Неизвестно