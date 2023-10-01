Левинская Нехама — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинская Нехама

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Левинский Янкель-Лейб Ааронович

Отец ребёнка: Левинский Аарон

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Левинская Фрида Аароновна

Отец ребёнка: Левинский Аарон

Российская Империя, Луганск
Рождение ребёнка
1903

Сын: Левинский Наум Ааронович

Отец ребёнка: Левинский Аарон

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бляхер Бася Аароновна

Отец ребёнка: Левинский Аарон

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Гитлиц Эстер Аароновна

Отец ребёнка: Левинский Аарон

Рождение ребёнка
1908

Сын: Левинский Борис Ааронович

Отец ребёнка: Левинский Аарон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юровская Хая (Яха) Аароновна

Отец ребёнка: Левинский Аарон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левинский Самуил/Шмуэль Ааронович

Отец ребёнка: Левинский Аарон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левинский Аарон

Смерть
Неизвестно
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