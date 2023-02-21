Левинский Аарон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Левинский Янкель-Лейб Ааронович
Мать ребёнка: Левинская Нехама
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Левинская Фрида Аароновна
Мать ребёнка: Левинская Нехама
Российская Империя, Луганск
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Левинская Нехама
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бляхер Бася Аароновна
Мать ребёнка: Левинская Нехама
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Гитлиц Эстер Аароновна
Мать ребёнка: Левинская Нехама
Рождение ребёнка
1908
Сын: Левинский Борис Ааронович
Мать ребёнка: Левинская Нехама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юровская Хая (Яха) Аароновна
Мать ребёнка: Левинская Нехама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левинский Самуил/Шмуэль Ааронович
Мать ребёнка: Левинская Нехама
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левинская Нехама
Смерть
Неизвестно