Левинский Аарон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинский Аарон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Левинский Янкель-Лейб Ааронович

Мать ребёнка: Левинская Нехама

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Левинская Фрида Аароновна

Мать ребёнка: Левинская Нехама

Российская Империя, Луганск
Рождение ребёнка
1903

Сын: Левинский Наум Ааронович

Мать ребёнка: Левинская Нехама

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бляхер Бася Аароновна

Мать ребёнка: Левинская Нехама

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Гитлиц Эстер Аароновна

Мать ребёнка: Левинская Нехама

Рождение ребёнка
1908

Сын: Левинский Борис Ааронович

Мать ребёнка: Левинская Нехама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юровская Хая (Яха) Аароновна

Мать ребёнка: Левинская Нехама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левинский Самуил/Шмуэль Ааронович

Мать ребёнка: Левинская Нехама

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левинская Нехама

Смерть
Неизвестно
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