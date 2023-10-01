Левинский Самуил/Шмуэль Ааронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левинский Аарон
Мать: Левинская Нехама
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Каневская Нина Самуиловна
Мать ребёнка: Левинская Галина
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мирмович Клава Самуиловна
Мать ребёнка: Левинская Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левинская Галина
Смерть
Неизвестно