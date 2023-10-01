Левинский Самуил/Шмуэль Ааронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинский Самуил/Шмуэль Ааронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левинский Аарон

Мать: Левинская Нехама

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Каневская Нина Самуиловна

Мать ребёнка: Левинская Галина

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мирмович Клава Самуиловна

Мать ребёнка: Левинская Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левинская Галина

Смерть
Неизвестно
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