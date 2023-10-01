Левинский Борис Ааронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Левинский Аарон
Мать: Левинская Нехама
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Левинская Гита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левинский Аркадий Борисович
Мать ребёнка: Левинская Гита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левинская Гита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно