Левинский Борис Ааронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинский Борис Ааронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Левинский Аарон

Мать: Левинская Нехама

Рождение ребёнка
1937

Сын: Левинский Наум Борисович

Мать ребёнка: Левинская Гита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левинский Аркадий Борисович

Мать ребёнка: Левинская Гита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левинская Гита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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