Левинский Янкель-Лейб Ааронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Левинский Аарон
Мать: Левинская Нехама
Рождение ребёнка
08.03.1926
Сын: Левинский Абрам Янкель-Лейбович
Мать ребёнка: Левинская Евгения Шломовна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Левинский Нухим Янкель-Лейбович
Мать ребёнка: Левинская Евгения Шломовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976