Левинский Янкель-Лейб Ааронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинский Янкель-Лейб Ааронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Левинский Аарон

Мать: Левинская Нехама

Рождение ребёнка
08.03.1926

Сын: Левинский Абрам Янкель-Лейбович

Мать ребёнка: Левинская Евгения Шломовна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Левинский Нухим Янкель-Лейбович

Мать ребёнка: Левинская Евгения Шломовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левинская Евгения Шломовна

Смерть
1976
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