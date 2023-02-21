Левинская (Ломовацкая) Евгения Шломовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Ломовацкий Шломо
Мать: Ломовацкая Дина
Рождение ребёнка
08.03.1926
Сын: Левинский Абрам Янкель-Лейвович
Отец ребёнка: Левинский Янкель-Лейв
Рождение ребёнка
1929
Сын: Левинский Нухим Янкель-Лейвович
Отец ребёнка: Левинский Янкель-Лейв
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983