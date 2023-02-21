Левинская (Ломовацкая) Евгения Шломовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинская (Ломовацкая) Евгения Шломовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Ломовацкий Шломо

Мать: Ломовацкая Дина

Рождение ребёнка
08.03.1926

Сын: Левинский Абрам Янкель-Лейвович

Отец ребёнка: Левинский Янкель-Лейв

Рождение ребёнка
1929

Сын: Левинский Нухим Янкель-Лейвович

Отец ребёнка: Левинский Янкель-Лейв

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левинский Янкель-Лейв

Смерть
1983
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