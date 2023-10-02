Гитлиц (Левинская) Эстер Аароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гитлиц (Левинская) Эстер Аароновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Левинский Аарон

Мать: Левинская Нехама

Рождение ребёнка
1931

Сын: Гитлиц Давид Владимирович

Отец ребёнка: Гитлиц Владимир

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гитлиц Нина Владимировна

Отец ребёнка: Гитлиц Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гитлиц Владимир

Смерть
?.11.1942
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