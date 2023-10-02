Гитлиц (Левинская) Эстер Аароновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти?.11.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Левинский Аарон
Мать: Левинская Нехама
Рождение ребёнка
1931
Сын: Гитлиц Давид Владимирович
Отец ребёнка: Гитлиц Владимир
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гитлиц Нина Владимировна
Отец ребёнка: Гитлиц Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гитлиц Владимир
Смерть
?.11.1942