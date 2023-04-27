Шатов Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Мавра Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Мавра Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Мавра Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Мавра Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никандр
Мать ребёнка: Мавра Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Фоминична
Смерть
Неизвестно