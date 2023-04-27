Шатов Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатов Степан Федорович

Шатов Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатов Федор Тимофеевич

Мать: Ложникова Степанида Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Мавра Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Мавра Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Мавра Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Мавра Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никандр

Мать ребёнка: Мавра Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Фоминична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.