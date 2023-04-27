Ложникова Степанида Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложникова Степанида Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Шатов Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатова Антонида Фёдоровна

Отец ребёнка: Шатов Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатова Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Шатов Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Степан Федорович

Отец ребёнка: Шатов Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатова Серафима Федоровна

Отец ребёнка: Шатов Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Шатов Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Василий Федорович

Отец ребёнка: Шатов Федор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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