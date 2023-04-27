Ложникова Степанида Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шатов Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатова Антонида Фёдоровна
Отец ребёнка: Шатов Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатова Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Шатов Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шатов Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатова Серафима Федоровна
Отец ребёнка: Шатов Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шатов Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шатов Федор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно