Мавра Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Шатов Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Шатов Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Шатов Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Шатов Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никандр

Отец ребёнка: Шатов Степан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатов Степан Федорович

Смерть
Неизвестно

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