Мавра Фоминична
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Шатов Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Шатов Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Шатов Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Шатов Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никандр
Отец ребёнка: Шатов Степан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно