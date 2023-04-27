Никандр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатов Степан Федорович
Мать: Мавра Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Чередова Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Чередова Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Анна Степановна
Смерть
Неизвестно