Никандр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никандр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатов Степан Федорович

Мать: Мавра Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Чередова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Чередова Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно