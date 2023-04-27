Шатов Федор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатов Федор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Ложникова Степанида Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатова Антонида Фёдоровна

Мать ребёнка: Ложникова Степанида Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатова Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Ложникова Степанида Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Степан Федорович

Мать ребёнка: Ложникова Степанида Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Ложникова Степанида Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатова Серафима Федоровна

Мать ребёнка: Ложникова Степанида Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Василий Федорович

Мать ребёнка: Ложникова Степанида Ермолаевна

Смерть
Неизвестно

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