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Губин Павел Никитин

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: Губин Никита Григорьев

Мать: Губина Настасья

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Губина Елена Павлова

Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Губина Наталья Павлова

Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Губина Пелагея Павлова

Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Дочь: Губина Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Губина Елена Павлова

Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Губина Ефимия Павлова

Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Губина Матрона Павлова

Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Губин Карп Павлович

Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Губин Конон Павлович

Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1840 ст.

Сын: Губин Иван Павлович

Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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