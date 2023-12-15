Губин Павел Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Губин Никита Григорьев
Мать: Губина Настасья
Дочь: Губина Елена Павлова
Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна
Дочь: Губина Наталья Павлова
Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна
Дочь: Губина Пелагея Павлова
Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна
Дочь: Губина Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна
Дочь: Губина Елена Павлова
Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна
Дочь: Губина Ефимия Павлова
Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна
Дочь: Губина Матрона Павлова
Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна
Сын: Губин Карп Павлович
Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна
Сын: Губин Конон Павлович
Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна
Сын: Губин Иван Павлович
Мать ребёнка: Губина Екатерина Иосифовна