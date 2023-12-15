Губин Карп Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.
Отец: Губин Павел Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губин Трофим Карпов
Мать ребёнка: Губина Дарья Меркульевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Дарья Меркульевна
Рождение ребёнка
04.02.1853 ст.
Сын: Губин Лукьян Карпов
Мать ребёнка: Губина Дарья Меркульевна
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: Губина Неонила Карпова
Мать ребёнка: Губина Дарья Меркульевна
Смерть
1889