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Губин Карп Павлович

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.

Отец: Губин Павел Никитин

Мать: Губина Екатерина Иосифовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Трофим Карпов

Мать ребёнка: Губина Дарья Меркульевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Дарья Меркульевна

Рождение ребёнка
04.02.1853 ст.

Сын: Губин Лукьян Карпов

Мать ребёнка: Губина Дарья Меркульевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: Губина Неонила Карпова

Мать ребёнка: Губина Дарья Меркульевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1889

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