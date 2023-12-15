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Губина Екатерина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Павел Никитин

Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Губина Елена Павлова

Отец ребёнка: Губин Павел Никитин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Губина Наталья Павлова

Отец ребёнка: Губин Павел Никитин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Губина Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Губин Павел Никитин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Дочь: Губина Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Губин Павел Никитин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Губина Елена Павлова

Отец ребёнка: Губин Павел Никитин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Губина Ефимия Павлова

Отец ребёнка: Губин Павел Никитин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Губина Матрона Павлова

Отец ребёнка: Губин Павел Никитин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Губин Карп Павлович

Отец ребёнка: Губин Павел Никитин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Губин Конон Павлович

Отец ребёнка: Губин Павел Никитин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1840 ст.

Сын: Губин Иван Павлович

Отец ребёнка: Губин Павел Никитин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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