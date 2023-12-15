Губина Екатерина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Павел Никитин
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Губина Елена Павлова
Отец ребёнка: Губин Павел Никитин
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Губина Наталья Павлова
Отец ребёнка: Губин Павел Никитин
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Губина Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Губин Павел Никитин
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Дочь: Губина Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Губин Павел Никитин
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Губина Елена Павлова
Отец ребёнка: Губин Павел Никитин
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: Губина Ефимия Павлова
Отец ребёнка: Губин Павел Никитин
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Губина Матрона Павлова
Отец ребёнка: Губин Павел Никитин
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Губин Карп Павлович
Отец ребёнка: Губин Павел Никитин
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Сын: Губин Конон Павлович
Отец ребёнка: Губин Павел Никитин
Рождение ребёнка
12.04.1840 ст.
Сын: Губин Иван Павлович
Отец ребёнка: Губин Павел Никитин
Смерть
Неизвестно