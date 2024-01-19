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Губин Иван Павлович

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.04.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1840 ст.

Отец: Губин Павел Никитин

Мать: Губина Екатерина Иосифовна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Губин Петр Иванович

Мать ребёнка: Губина Дарья Емельянова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Дочь: Губина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Губина Дарья Емельянова

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Дарья Емельянова

Смерть
Неизвестно
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