Губин Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения12.04.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1840 ст.
Отец: Губин Павел Никитин
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Сын: Губин Петр Иванович
Мать ребёнка: Губина Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Дочь: Губина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Губина Дарья Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Дарья Емельянова
Смерть
Неизвестно