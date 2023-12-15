Губина Дарья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Сын: Губин Петр Иванович
Отец ребёнка: Губин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Дочь: Губина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Губин Иван Павлович
Смерть
Неизвестно