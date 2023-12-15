Губина Дарья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Дарья Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Губин Петр Иванович

Отец ребёнка: Губин Иван Павлович

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Дочь: Губина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Губин Иван Павлович

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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