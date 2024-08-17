Белкин Кирилл Дементьевич
Место рожденияАрхангельское
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смерти04.10.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1806
Отец: Белкин Дементий Пантелеевич
Мать: Белкина Устинья
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Белкин Иларион Кириллович
Мать ребёнка: Белкина Прасковья Вонифатьевна
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Белкина) Екатерина Кирилловна
Мать ребёнка: Белкина Прасковья Вонифатьевна
Ревизские сказки 1834 г. Село Архангельское на Токае Борисоглебский уезд Тамбовская губерния ГАТО (Тамбов) фонд 12, опись 1, № 1172, стр. 252, семья 332
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Мать ребёнка: Белкина Прасковья Вонифатьевна
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: (Белкина) Агафья Кирилловна
Мать ребёнка: Белкина Прасковья Вонифатьевна
Ревизские сказки 1834 г. Село Архангельское на Токае Борисоглебский уезд Тамбовская губерния ГАТО (Тамбов) фонд 12, опись 1, № 1172, стр. 252, семья 332
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Мать ребёнка: Белкина Прасковья Вонифатьевна
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Смерть
04.10.1873
Островки, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
70 лет. Причина смерти: от старости. ГАВО (Воронеж), ф. И84, оп. 2, д. 189, стр. 170, зап. 57