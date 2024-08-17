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Белкин Кирилл Дементьевич

Место рождения

Архангельское

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

04.10.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Белкин Дементий Пантелеевич

Мать: Белкина Устинья

Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Прасковья Вонифатьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Белкин Иларион Кириллович

Мать ребёнка: Белкина Прасковья Вонифатьевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Белкина) Екатерина Кирилловна

Мать ребёнка: Белкина Прасковья Вонифатьевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки 1834 г. Село Архангельское на Токае Борисоглебский уезд Тамбовская губерния ГАТО (Тамбов) фонд 12, опись 1, № 1172, стр. 252, семья 332
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Белкин Степан Кириллович

Мать ребёнка: Белкина Прасковья Вонифатьевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: (Белкина) Агафья Кирилловна

Мать ребёнка: Белкина Прасковья Вонифатьевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки 1834 г. Село Архангельское на Токае Борисоглебский уезд Тамбовская губерния ГАТО (Тамбов) фонд 12, опись 1, № 1172, стр. 252, семья 332
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Белкин Яков Кириллович

Мать ребёнка: Белкина Прасковья Вонифатьевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Смерть
04.10.1873
Островки, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
70 лет. Причина смерти: от старости. ГАВО (Воронеж), ф. И84, оп. 2, д. 189, стр. 170, зап. 57

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