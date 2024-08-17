Белкина Прасковья Вонифатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина Прасковья Вонифатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Кирилл Дементьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Белкин Иларион Кириллович

Отец ребёнка: Белкин Кирилл Дементьевич

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Белкина) Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Белкин Кирилл Дементьевич

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки 1834 г. Село Архангельское на Токае Борисоглебский уезд Тамбовская губерния ГАТО (Тамбов) фонд 12, опись 1, № 1172, стр. 252, семья 332
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Белкин Степан Кириллович

Отец ребёнка: Белкин Кирилл Дементьевич

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: (Белкина) Агафья Кирилловна

Отец ребёнка: Белкин Кирилл Дементьевич

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки 1834 г. Село Архангельское на Токае Борисоглебский уезд Тамбовская губерния ГАТО (Тамбов) фонд 12, опись 1, № 1172, стр. 252, семья 332
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Белкин Яков Кириллович

Отец ребёнка: Белкин Кирилл Дементьевич

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Смерть
Неизвестно

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