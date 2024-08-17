Белкина Прасковья Вонифатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Белкин Иларион Кириллович
Отец ребёнка: Белкин Кирилл Дементьевич
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Белкина) Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Белкин Кирилл Дементьевич
Ревизские сказки 1834 г. Село Архангельское на Токае Борисоглебский уезд Тамбовская губерния ГАТО (Тамбов) фонд 12, опись 1, № 1172, стр. 252, семья 332
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Отец ребёнка: Белкин Кирилл Дементьевич
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: (Белкина) Агафья Кирилловна
Отец ребёнка: Белкин Кирилл Дементьевич
Ревизские сказки 1834 г. Село Архангельское на Токае Борисоглебский уезд Тамбовская губерния ГАТО (Тамбов) фонд 12, опись 1, № 1172, стр. 252, семья 332
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Отец ребёнка: Белкин Кирилл Дементьевич
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Смерть
Неизвестно