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Белкин Иларион Кириллович

Место рождения

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

15.03.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: Белкин Кирилл Дементьевич

Мать: Белкина Прасковья Вонифатьевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Белкин Матвей Иларионович

Мать ребёнка: Белкина Прасковья Яковлевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
18.07.1851

Сын: Белкин Антон Иларионович

Мать ребёнка: Белкина Прасковья Яковлевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
27.02.1853

Сын: Белкин Василий Иларионович

Мать ребёнка: Белкина Прасковья Яковлевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Смерть
15.03.1873
Островки, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
49 лет. Причина смерти: от головной боли. ГАВО (Воронеж), ф. И84, оп. 2, д. 189, стр. 160, зап. 7

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