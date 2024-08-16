Белкин Иларион Кириллович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смерти15.03.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1826
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Белкин Матвей Иларионович
Мать ребёнка: Белкина Прасковья Яковлевна
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
18.07.1851
Мать ребёнка: Белкина Прасковья Яковлевна
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
27.02.1853
Сын: Белкин Василий Иларионович
Мать ребёнка: Белкина Прасковья Яковлевна
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Смерть
15.03.1873
Островки, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
49 лет. Причина смерти: от головной боли. ГАВО (Воронеж), ф. И84, оп. 2, д. 189, стр. 160, зап. 7