Белкина Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Иларион Кириллович

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Белкин Матвей Иларионович

Отец ребёнка: Белкин Иларион Кириллович

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
18.07.1851

Сын: Белкин Антон Иларионович

Отец ребёнка: Белкин Иларион Кириллович

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
27.02.1853

Сын: Белкин Василий Иларионович

Отец ребёнка: Белкин Иларион Кириллович

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Смерть
Неизвестно

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