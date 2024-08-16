Белкина Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Белкин Матвей Иларионович
Отец ребёнка: Белкин Иларион Кириллович
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
18.07.1851
Отец ребёнка: Белкин Иларион Кириллович
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
27.02.1853
Сын: Белкин Василий Иларионович
Отец ребёнка: Белкин Иларион Кириллович
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Смерть
Неизвестно