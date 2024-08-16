Белкин Василий Иларионович
Место рождения
Дата рождения27.02.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1853
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкина Анна Акимовна
Рождение ребёнка
24.08.1874
Дочь: (Белкина) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Белкина Анна Акимовна
Островки, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно