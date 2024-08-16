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Белкин Василий Иларионович

Место рождения

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.02.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1853

Отец: Белкин Иларион Кириллович

Мать: Белкина Прасковья Яковлевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Анна Акимовна

Рождение ребёнка
24.08.1874

Дочь: (Белкина) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Белкина Анна Акимовна

Островки, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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