Белкин Степан Кириллович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1830
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: (Белкина) Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Белкина Пелагея Владимировна
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: (Белкина) Апросинья Степановна
Мать ребёнка: Белкина Пелагея Владимировна
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: (Белкина) Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Белкина Пелагея Владимировна
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Смерть
Неизвестно