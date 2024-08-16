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Белкин Степан Кириллович

Место рождения

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: Белкин Кирилл Дементьевич

Мать: Белкина Прасковья Вонифатьевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Пелагея Владимировна

Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: (Белкина) Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Белкина Пелагея Владимировна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: (Белкина) Апросинья Степановна

Мать ребёнка: Белкина Пелагея Владимировна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: (Белкина) Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Белкина Пелагея Владимировна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Смерть
Неизвестно

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