Белкина Пелагея Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина Пелагея Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1830 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Степан Кириллович

Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: (Белкина) Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Белкин Степан Кириллович

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: (Белкина) Апросинья Степановна

Отец ребёнка: Белкин Степан Кириллович

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: (Белкина) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Белкин Степан Кириллович

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Смерть
Неизвестно

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