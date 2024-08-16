Белкина Пелагея Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: (Белкина) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Белкин Степан Кириллович
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: (Белкина) Апросинья Степановна
Отец ребёнка: Белкин Степан Кириллович
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: (Белкина) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Белкин Степан Кириллович
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 776
Смерть
Неизвестно