Белкин Дементий Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1778
Отец: Белкин Пантелей Захарович
Мать: не указана
Ревизские сказки 1834 г. Село Архангельское на Токае Борисоглебский уезд Тамбовская губерния ГАТО (Тамбов) фонд 12, опись 1, № 1172, стр. 252, семья 332
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкина Устинья
Рождение ребёнка
26.10.1796
Сын: Белкин Дмитрий Дементьевич
Мать ребёнка: Белкина Устинья
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 35, стр. 249, зап. 26 Восприемник: Гаврила Черников
Рождение ребёнка
Между 1797 и Неизвестно
Дочь: Сафронова (Белкина) Пелагея Дементьевна
Мать ребёнка: Белкина Устинья
Предположительные годы рождения.
Рождение ребёнка
Между 1798 и 1801
Дочь: Сапронова (Белкина) Ксения Дементьевна
Мать ребёнка: Белкина Устинья
Предположительные годы рождения. Требуют подтверждения.
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: Белкин Гавриил Дементьевич
Мать ребёнка: Белкина Устинья
Ревизские сказки 1834 г. Село Архангельское на Токае Борисоглебский уезд Тамбовская губерния ГАТО (Тамбов) фонд 12, опись 1, № 1172, стр. 252, семья 332
Рождение ребёнка
10.07.1802
Мать ребёнка: Белкина Устинья
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 41, стр. 304 об., зап. 22 Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 19... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1805
Мать ребёнка: Белкина Устинья
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 45, стр. 208 об. Восприемники: Гаврила Черников, Матрена Губанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Белкин Кирилл Дементьевич
Мать ребёнка: Белкина Устинья
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
29.05.1808
Дочь: (Белкина) Феодосия Дементьевна
Мать ребёнка: Белкина Устинья
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 49, стр. 304 об., зап. 27 Восприемники: Савва Каньшин, Татьяна Беседина
Рождение ребёнка
29.05.1814
Дочь: (Белкина) Феодосия Дементьевна
Мать ребёнка: Белкина Устинья
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 59, стр. 221 Восприемники: Праскева Щукина
Смерть
Неизвестно