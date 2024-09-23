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Белкин Дементий Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778

Отец: Белкин Пантелей Захарович

Мать: не указана

Ревизские сказки 1834 г. Село Архангельское на Токае Борисоглебский уезд Тамбовская губерния ГАТО (Тамбов) фонд 12, опись 1, № 1172, стр. 252, семья 332
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Устинья

Рождение ребёнка
26.10.1796

Сын: Белкин Дмитрий Дементьевич

Мать ребёнка: Белкина Устинья

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 35, стр. 249, зап. 26 Восприемник: Гаврила Черников
Рождение ребёнка
Между 1797 и Неизвестно

Дочь: Сафронова (Белкина) Пелагея Дементьевна

Мать ребёнка: Белкина Устинья

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Предположительные годы рождения.
Рождение ребёнка
Между 1798 и 1801

Дочь: Сапронова (Белкина) Ксения Дементьевна

Мать ребёнка: Белкина Устинья

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Предположительные годы рождения. Требуют подтверждения.
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Белкин Гавриил Дементьевич

Мать ребёнка: Белкина Устинья

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки 1834 г. Село Архангельское на Токае Борисоглебский уезд Тамбовская губерния ГАТО (Тамбов) фонд 12, опись 1, № 1172, стр. 252, семья 332
Рождение ребёнка
10.07.1802

Сын: Белкин Антон Дементьевич

Мать ребёнка: Белкина Устинья

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 41, стр. 304 об., зап. 22 Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 19... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1805

Сын: Белкин Сидор Дементьевич

Мать ребёнка: Белкина Устинья

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 45, стр. 208 об. Восприемники: Гаврила Черников, Матрена Губанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Белкин Кирилл Дементьевич

Мать ребёнка: Белкина Устинья

Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
29.05.1808

Дочь: (Белкина) Феодосия Дементьевна

Мать ребёнка: Белкина Устинья

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 49, стр. 304 об., зап. 27 Восприемники: Савва Каньшин, Татьяна Беседина
Рождение ребёнка
29.05.1814

Дочь: (Белкина) Феодосия Дементьевна

Мать ребёнка: Белкина Устинья

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 59, стр. 221 Восприемники: Праскева Щукина
Смерть
Неизвестно

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