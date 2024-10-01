Белкин Антон Дементьевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1802
Отец: Белкин Дементий Пантелеевич
Мать: Белкина Устинья
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 41, стр. 304 об., зап. 22 Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 19... Показать все
Бракосочетание
09.11.1817
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. И281, оп. 1, д. 65, стр. 10 Поручители: Зуев Максим Егорович, Понарьин Тит, Воропаев Павел Федорович
Рождение ребёнка
29.06.1819
Мать ребёнка: Белкина (Бахтина) Анна Тимофеевна
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. И281, оп. 1, д. 69, стр. 285, зап. 49 Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Белкин Григорий Антонович
Мать ребёнка: Белкина (Бахтина) Анна Тимофеевна
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: (Белкина) Домна Антоновна
Мать ребёнка: Белкина (Бахтина) Анна Тимофеевна
Ревизские сказки 1834 г. Село Архангельское на Токае Борисоглебский уезд Тамбовская губерния ГАТО (Тамбов) фонд 12, опись 1, № 1172, стр. 252, семья 332
Смерть
Неизвестно