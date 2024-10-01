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Белкин Антон Дементьевич

Место рождения

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.07.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1778 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1802

Отец: Белкин Дементий Пантелеевич

Мать: Белкина Устинья

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 41, стр. 304 об., зап. 22 Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 19... Показать все
Бракосочетание
09.11.1817

Жена: Белкина (Бахтина) Анна Тимофеевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. И281, оп. 1, д. 65, стр. 10 Поручители: Зуев Максим Егорович, Понарьин Тит, Воропаев Павел Федорович
Рождение ребёнка
29.06.1819

Сын: Белкин Петр Антонович

Мать ребёнка: Белкина (Бахтина) Анна Тимофеевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Метрическая книга, с. Архангельское на Токае ГАВО (Воронеж), ф. И281, оп. 1, д. 69, стр. 285, зап. 49 Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Белкин Григорий Антонович

Мать ребёнка: Белкина (Бахтина) Анна Тимофеевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1858 года, с. Архангельское на Токае ГАТО (Тамбов) Фонд 12, опись 1, дело 1921, стр. 775
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: (Белкина) Домна Антоновна

Мать ребёнка: Белкина (Бахтина) Анна Тимофеевна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки 1834 г. Село Архангельское на Токае Борисоглебский уезд Тамбовская губерния ГАТО (Тамбов) фонд 12, опись 1, № 1172, стр. 252, семья 332
Смерть
Неизвестно

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