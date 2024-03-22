Красная Софья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Рождение ребёнка
1894
Сын: Красный Иван
Отец ребёнка: Красный Венедикт
Рождение ребёнка
30.03.1902
Сын: Красный Алексей
Отец ребёнка: Красный Венедикт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красный Демьян
Отец ребёнка: Красный Венедикт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабодей Феодосия
Отец ребёнка: Красный Венедикт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красный Венедикт
Смерть
1942
Причина смерти: Голод во время войны