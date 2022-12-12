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Красный Венедикт

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Место рождения

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красный Яков

Мать: не указана

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Красный Иван

Мать ребёнка: Красная Софья

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
30.03.1902

Сын: Красный Алексей

Мать ребёнка: Красная Софья

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красный Демьян

Мать ребёнка: Красная Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабодей Феодосия

Мать ребёнка: Красная Софья

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красная Софья

Смерть
1942
Причина смерти: Голод во время войны
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