Красный Венедикт
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красный Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Красный Иван
Мать ребёнка: Красная Софья
Рождение ребёнка
30.03.1902
Сын: Красный Алексей
Мать ребёнка: Красная Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красный Демьян
Мать ребёнка: Красная Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабодей Феодосия
Мать ребёнка: Красная Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красная Софья
Смерть
1942
Причина смерти: Голод во время войны