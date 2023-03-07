Бабодей (Красная) Феодосия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красный Венедикт
Мать: Красная Софья
Рождение ребёнка
1920
Сын: Бабодей Иван
Отец ребёнка: Бабодей Мина
Рождение ребёнка
24.11.1922
Дочь: Коваленко Ольга
Отец ребёнка: Бабодей Мина
Рождение ребёнка
23.10.1927
Сын: Бабодей Василий
Отец ребёнка: Бабодей Мина
Смерть
Неизвестно