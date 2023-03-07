Бабодей (Красная) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабодей (Красная) Феодосия

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Место рождения

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красный Венедикт

Мать: Красная Софья

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Бабодей Иван

Отец ребёнка: Бабодей Мина

Тютюри, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
24.11.1922

Дочь: Коваленко Ольга

Отец ребёнка: Бабодей Мина

Тютюри, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.10.1927

Сын: Бабодей Василий

Отец ребёнка: Бабодей Мина

Тютюри, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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