Красный Алексей
Место рождения
Дата рождения30.03.1902
Дата смерти26.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1902
Отец: Красный Венедикт
Мать: Красная Софья
Бракосочетание
Около 1945
Жена: Красная Анна Ивановна
Супруг(-а): Адель (Уда) Исааковна (Ициковна) Красная (Коган)
Бракосочетание
1945
Berlin, Berlin, Germany
Рождение ребёнка
31.03.1946
Дочь: Хвостова Этель
Мать ребёнка: Gershkovich, Красная Adel (Udlea)
Эстергом, Венгрия
Рождение ребёнка
17.11.1950
Сын: Красный Евгений
Мать ребёнка: Gershkovich, Красная Adel (Udlea)
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Развод
Неизвестно
Жена: Красная Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
26.07.1983
Москва, город федерального значения Москва