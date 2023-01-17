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Красный Алексей

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Место рождения

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

30.03.1902

Дата смерти

26.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1902

Отец: Красный Венедикт

Мать: Красная Софья

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Около 1945

Жена: Красная Анна Ивановна

Супруг(-а): Адель (Уда) Исааковна (Ициковна) Красная (Коган)
Бракосочетание
1945

Жена: Gershkovich, Красная Adel (Udlea)

Berlin, Berlin, Germany
Рождение ребёнка
31.03.1946

Дочь: Хвостова Этель

Мать ребёнка: Gershkovich, Красная Adel (Udlea)

Эстергом, Венгрия
Рождение ребёнка
17.11.1950

Сын: Красный Евгений

Мать ребёнка: Gershkovich, Красная Adel (Udlea)

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Развод
Неизвестно

Жена: Красная Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
26.07.1983
Москва, город федерального значения Москва
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