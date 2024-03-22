Красный Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасный Иван

Красный Иван

Место рождения

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

29.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Красный Венедикт

Мать: Красная Софья

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Красный Алексей

Мать ребёнка: Красная Ирина

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Красный Яков

Мать ребёнка: Красная Ирина

Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красная Ирина

Рождение ребёнка
1929

Сын: Красный Михаил

Мать ребёнка: Красная Ирина

Работа или профессия
По 1930
Печеники, Стародубский муниципальный район, Брянская область
хлебороб в своем хояйстве
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красная Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красная Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красная Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красная Ирина

Смерть
29.08.1943
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Причина смерти: заворот кишок
Похороны
01.09.1943
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close