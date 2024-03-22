Красный Иван
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти29.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Красный Венедикт
Мать: Красная Софья
Рождение ребёнка
1922
Сын: Красный Алексей
Мать ребёнка: Красная Ирина
Рождение ребёнка
1924
Сын: Красный Яков
Мать ребёнка: Красная Ирина
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1929
Сын: Красный Михаил
Мать ребёнка: Красная Ирина
Работа или профессия
По 1930
хлебороб в своем хояйстве
Рождение ребёнка
Около 1940
Смерть
29.08.1943
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Причина смерти: заворот кишок
Похороны
01.09.1943
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область