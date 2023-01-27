Кривоногов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кривоногов Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1841
Сын: Чеченков (Кривоногов) Георгий
Мать ребёнка: Кривоногова Ефимия Тихоновна
Смерть
Неизвестно