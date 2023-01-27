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Кривоногов Василий Андреевич

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Кривоногов Андрей Васильевич

Мать: (Кривоногова) Анна Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Ефимия Тихоновна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кривоногов Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чеченков Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1841

Сын: Чеченков (Кривоногов) Георгий

Мать ребёнка: Кривоногова Ефимия Тихоновна

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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