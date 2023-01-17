Кривоногов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Кривоногов Василий Прохорович
Мать: Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кривоногов Яков Андреевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ксения (Аксинья) Андреевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кривоногов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна