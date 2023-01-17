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Кривоногов Андрей Васильевич

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Кривоногов Василий Прохорович

Мать: Матрона Михайловна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Кривоногов Яков Андреевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ксения (Аксинья) Андреевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кривоногов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Васильев Павел Андреевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

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