Кривоногов Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кривоногов Василий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Кривоногова) Прасковья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Кривоногов Федор Степанович
Мать ребёнка: (Кривоногова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1874
Дочь: (Кривоногова) Наталья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Кривоногова) Мария Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1880
Дочь: (Кривоногова) Анна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1884
Дочь: (Кривоногова) Александра Степановна
Мать ребёнка: (Кривоногова) Матрона Павловна
Бракосочетание
10.02.1980
Смерть
Неизвестно