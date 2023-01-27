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Кривоногов Степан Васильевич

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кривоногов Василий Андреевич

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кривоногова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Кривоногова) Прасковья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Кривоногов Федор Степанович

Мать ребёнка: (Кривоногова) Мария Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1874

Дочь: (Кривоногова) Наталья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Кривоногова) Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1880

Дочь: (Кривоногова) Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.04.1884

Дочь: (Кривоногова) Александра Степановна

Мать ребёнка: (Кривоногова) Матрона Павловна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
10.02.1980

Жена: (Кривоногова) Матрона Павловна

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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