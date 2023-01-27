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Чеченков Петр Васильевич

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

24.03.1905

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кривоногов Василий Андреевич

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Устина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Васильева) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Кривоногов Константин Петрович

Мать ребёнка: Кривоногова Устина Тимофеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Кривоногов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кривоногова Устина Тимофеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1871

Сын: Кривоногов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
08.01.1876

Сын: Кривоногов Филипп Петрович

Мать ребёнка: Кривоногова Устина Тимофеевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
После 1878

Дочь: (Кривоногова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Кривоногова Устина Тимофеевна

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
24.03.1905
Громково, Богородский, Московская область

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