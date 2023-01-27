Чеченков Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти24.03.1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Кривоногов Василий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Васильева) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Кривоногов Константин Петрович
Мать ребёнка: Кривоногова Устина Тимофеевна
Рождение ребёнка
До 1861
Сын: Кривоногов Михаил Петрович
Мать ребёнка: Кривоногова Устина Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.06.1871
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1876
Сын: Кривоногов Филипп Петрович
Мать ребёнка: Кривоногова Устина Тимофеевна
Рождение ребёнка
После 1878
Дочь: (Кривоногова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Кривоногова Устина Тимофеевна
Смерть
24.03.1905