Кривоногова Устина Тимофеевна
женский, родилась До 1835
умерла Неизвестно, Громково, Богородский, Московская область
Супруги
Чеченков Петр Васильевич1834 г.р.
Дети
Кривоногов Константин ПетровичДо 1855 г.р.
Кривоногов Михаил ПетровичДо 1861 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Кривоногов Константин Петрович
Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
До 1861
Сын: Кривоногов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
08.01.1876
Сын: Кривоногов Филипп Петрович
Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
После 1878
Дочь: (Кривоногова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно