Кривоногова Устина Тимофеевна До 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Кривоногова Устина Тимофеевна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась До 1835

умерла Неизвестно, Громково, Богородский, Московская область

Супруги
Чеченков Петр Васильевич1834 г.р.
Дети
Кривоногов Константин ПетровичДо 1855 г.р.
Кривоногов Михаил ПетровичДо 1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеченков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Кривоногов Константин Петрович

Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Кривоногов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
08.01.1876

Сын: Кривоногов Филипп Петрович

Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
После 1878

Дочь: (Кривоногова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич

Громково, Богородский, Московская область

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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