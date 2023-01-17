Кривоногова Устина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Устина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Кривоногов Константин Петрович

Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Кривоногов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
08.01.1876

Сын: Кривоногов Филипп Петрович

Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
После 1878

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеченков Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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