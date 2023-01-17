Кривоногова Устина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Кривоногов Константин Петрович
Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
До 1861
Сын: Кривоногов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
08.01.1876
Сын: Кривоногов Филипп Петрович
Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
После 1878
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Чеченков Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно