Кривоногов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Бракосочетание
27.09.1881
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Моронина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кривоногова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кривоногов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
01.10.1901
Сын: Кривоногов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно