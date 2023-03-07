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Кривоногов Михаил Петрович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1861

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: Чеченков Петр Васильевич

Мать: Кривоногова Устина Тимофеевна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
27.09.1881

Жена: Кривоногова Наталья Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Моронина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кривоногова Наталья Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Кривоногов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1901

Сын: Кривоногов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Анна Георгиевна

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