Кривоногов Михаил Петрович
мужской, родился До 1861, Громково, Богородский, Московская область
МатьКривоногова Устина ТимофеевнаДо 1835 г.р.
ОтецЧеченков Петр Васильевич1834 г.р.
Супруги
Кривоногова Наталья ИвановнаОколо 1861 г.р.
Кривоногова Анна ГеоргиевнаДо 1869 г.р.
Дети
(Кривоногова) Анна МихайловнаДо 1887 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
27.09.1881
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Моронина (Кривоногова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кривоногова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: (Кривоногова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кривоногов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
01.10.1901
Сын: Кривоногов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: (Кривоногова) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна