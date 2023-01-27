Кривоногов Михаил Петрович До 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Кривоногов Михаил Петрович

Автор
НС
См Н.

мужской, родился До 1861, Громково, Богородский, Московская область

Мать
Кривоногова Устина ТимофеевнаДо 1835 г.р.
Отец
Чеченков Петр Васильевич1834 г.р.
Супруги
Кривоногова Наталья ИвановнаОколо 1861 г.р.
Кривоногова Анна ГеоргиевнаДо 1869 г.р.
Дети
Моронина (Кривоногова) Анна Михайловна1885 г.р.
(Кривоногова) Анна МихайловнаДо 1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: Чеченков Петр Васильевич

Мать: Кривоногова Устина Тимофеевна

Громково, Богородский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Анна Георгиевна

Бракосочетание
27.09.1881

Жена: Кривоногова Наталья Ивановна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Моронина (Кривоногова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кривоногова Наталья Ивановна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: (Кривоногова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кривоногов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
01.10.1901

Сын: Кривоногов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: (Кривоногова) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область

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