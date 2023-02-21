(Кривоногова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кривоногов Яков Андреевич
Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ксения (Аксинья) Андреевна
Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кривоногов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно