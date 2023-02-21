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(Кривоногова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кривоногов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Васильевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Васильевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ксения (Аксинья) Андреевна

Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Васильевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кривоногов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Васильевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Васильев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Васильевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Васильевич

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область