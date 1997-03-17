Гореванов Пётр Михайлович
Место рожденияс. М. Раково Курганской области, Курганского района
Дата рождения20.06.1927
Дата смерти17.03.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1927
Отец: Гореванов Михаил Петрович
Мать: Гореванова Анна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
30.11.1952
Рождение ребёнка
20.07.1953
Дочь: Жигайлова (Гореванова) Галина Петровна
Мать ребёнка: Гореванова (Пономарёва) Ульяна Ананьевна
Рождение ребёнка
17.09.1960
Дочь: Петрова (Гореванова) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Гореванова (Пономарёва) Ульяна Ананьевна
Работа или профессия
По 1987
Работал мотористом
Смерть
17.03.1997
Похоронен на кладбище с.Введенское