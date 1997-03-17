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Гореванов Пётр Михайлович

Место рождения

с. М. Раково Курганской области, Курганского района

Дата рождения

20.06.1927

Дата смерти

17.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1927

Отец: Гореванов Михаил Петрович

Мать: Гореванова Анна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
30.11.1952

Жена: Гореванова (Пономарёва) Ульяна Ананьевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
20.07.1953

Дочь: Жигайлова (Гореванова) Галина Петровна

Мать ребёнка: Гореванова (Пономарёва) Ульяна Ананьевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.09.1960

Дочь: Петрова (Гореванова) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Гореванова (Пономарёва) Ульяна Ананьевна

Курган, город Курган, Курганская область
Работа или профессия
По 1987
Курган, город Курган, Курганская область
Работал мотористом
Смерть
17.03.1997
Курган, город Курган, Курганская область
Похоронен на кладбище с.Введенское

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