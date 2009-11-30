Жигайлова (Гореванова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖигайлова (Гореванова) Галина Петровна

Жигайлова (Гореванова) Галина Петровна

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

20.07.1953

Дата смерти

30.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1953

Отец: Гореванов Пётр Михайлович

Мать: Гореванова (Пономарёва) Ульяна Ананьевна

Курган, город Курган, Курганская область
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1976

Сын: Жигайлов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.11.2009
Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.