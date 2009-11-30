Жигайлова (Гореванова) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения20.07.1953
Дата смерти30.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1953
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1976
Сын: Жигайлов Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.11.2009
Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область