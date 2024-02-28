рабочий посёлок Богандинский, рабочий посёлок Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Богандинский

Тюменский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тюменской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Тюменский район
191016Богандинскийраб.посёлок56°53'65°54'O-41-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Богандинское сельское поселение
71644410101рп Богандинскийрабочий поселок
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