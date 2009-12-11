Гореванова (Пономарёва) Ульяна Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гореванова (Пономарёва) Ульяна Ананьевна

Место рождения

Ярки, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

10.01.1928

Дата смерти

11.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1928

Отец: Пономарёв Ананий Николаевич

Мать: Колупаева (Колупаева) Татьяна Фёдоровна

Ярки, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
30.11.1952

Муж: Гореванов Пётр Михайлович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
20.07.1953

Дочь: Жигайлова (Гореванова) Галина Петровна

Отец ребёнка: Гореванов Пётр Михайлович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.09.1960

Дочь: Петрова (Гореванова) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Гореванов Пётр Михайлович

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
11.12.2009
Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

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