Гореванова (Пономарёва) Ульяна Ананьевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1928
Дата смерти11.12.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1928
Бракосочетание
30.11.1952
Рождение ребёнка
20.07.1953
Дочь: Жигайлова (Гореванова) Галина Петровна
Отец ребёнка: Гореванов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
17.09.1960
Дочь: Петрова (Гореванова) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Гореванов Пётр Михайлович
Смерть
11.12.2009
Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область