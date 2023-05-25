Пономарёв Ананий Николаевич
Место рожденияд. Толстопятово
Дата рождения08.06.1897
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1897
Отец: Пономарёв Николай
Мать: не указана
д. Толстопятово
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Анна Ананьевна
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Тюкачёва Физа Ананьевна
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.01.1928
Дочь: Гореванова Ульяна Ананьевна
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Пропал без вести (военное)
05.06.1942
Пономарёв А.Н. в августе 1942 пропал без вести, место неизвестно.
Развод
Неизвестно
Жена: Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колотыгина Евгения Ананьевна
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алефтина Ананьевна
Мать ребёнка: Агния Саватеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агния Саватеевна
Смерть
1942
Пропал без вести