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Пономарёв Ананий Николаевич

Место рождения

д. Толстопятово

Дата рождения

08.06.1897

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1897

Отец: Пономарёв Николай

Мать: не указана

д. Толстопятово
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Анна Ананьевна

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Тюкачёва Физа Ананьевна

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.01.1928

Дочь: Гореванова Ульяна Ананьевна

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Пропал без вести (военное)
05.06.1942
Пономарёв А.Н. в августе 1942 пропал без вести, место неизвестно.
Развод
Неизвестно

Жена: Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колотыгина Евгения Ананьевна

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алефтина Ананьевна

Мать ребёнка: Агния Саватеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агния Саватеевна

Смерть
1942
Пропал без вести