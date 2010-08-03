Тюкачёва (Пономарёва) Физа Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкачёва (Пономарёва) Физа Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

03.08.2010

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Пономарёв Ананий Николаевич

Мать: Колупаева (Колупаева) Татьяна Фёдоровна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
03.08.2010

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