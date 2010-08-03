Тюкачёва (Пономарёва) Физа Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти03.08.2010
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
03.08.2010