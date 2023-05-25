Колотыгина (Пономарёва) Евгения Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотыгина (Пономарёва) Евгения Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарёв Ананий Николаевич

Мать: Колупаева (Колупаева) Татьяна Фёдоровна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
17.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
2010
Курган, город Курган, Курганская область

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